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مدينة إيرانية تستخدم حيلة جديدة للتوعية بمخاطر وباء كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:39 م
مدينة إيرانية تستخدم حيلة جديدة للتوعية بمخاطر وباء كورونا.. فيديو أعضاء الحملة الإيرانية يرتدون أقنعة "عزرائيل"
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أطلقت بلدية مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حيلة جديدة لتوعية الإيرانيين بالمناطق الفقيرة بمخاطر فيروس كورونا المستجد والمتفشي فى جميع المحافظات الإيرانية، عبر إطلاق فريق فى الأسواق يرتدى ملابس عزرائل.

وتداول نشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لأشخاص يرتدون لباس عزرائيل ويمشون فى الأسواق، ويطلقون إرشادات بالمكبرات الصوتية لتوعية الإيرانيين فى المناطق النائية الفقيرة بخطر الفيروس.

 

وكانت، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2898، وسجلت 3111 إصابة جديدة وبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد  44606، وتماثل للشفاء حتى الآن 14656 شخصا.

 

وصدرت أوروبا لإيران اليوم سلعا طبية في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015، آلية التبادل التجاري (اينستكس).

 

وتعم حالة من الفوضى فى بعض السجون الإيرانية، بسبب تمرد سجناء على رفض السلطات منحهم اجازة على غرار سجناء آخرين مٌنحوا اجازات الفترة الماضية، خوفا لتفشي عدوى كورونا.

 

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.

 


ايران

كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا

خوزستان

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