مدينة إيرانية تستخدم حيلة جديدة للتوعية بمخاطر وباء كورونا.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أطلقت بلدية مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حيلة جديدة لتوعية الإيرانيين بالمناطق الفقيرة بمخاطر فيروس كورونا المستجد والمتفشي فى جميع المحافظات الإيرانية، عبر إطلاق فريق فى الأسواق يرتدى ملابس عزرائل.

شهرداری خرمشهر سیرک کرونا راه انداخته و با عزراییل اومدن مثلا به مردم هشدار بدن که خودشون باعث تجمع و شلوغی هم شده اند pic.twitter.com/ss7QNiG4H8 — نرگس رئیسی (@narges_raesi) March 31, 2020

وتداول نشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لأشخاص يرتدون لباس عزرائيل ويمشون فى الأسواق، ويطلقون إرشادات بالمكبرات الصوتية لتوعية الإيرانيين فى المناطق النائية الفقيرة بخطر الفيروس.

وكانت، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2898، وسجلت 3111 إصابة جديدة وبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 44606، وتماثل للشفاء حتى الآن 14656 شخصا.

وصدرت أوروبا لإيران اليوم سلعا طبية في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015، آلية التبادل التجاري (اينستكس).

وتعم حالة من الفوضى فى بعض السجون الإيرانية، بسبب تمرد سجناء على رفض السلطات منحهم اجازة على غرار سجناء آخرين مٌنحوا اجازات الفترة الماضية، خوفا لتفشي عدوى كورونا.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.