مدير مديرية الطرق: اعتماد 14 مليون جنيه لرصف شوارع بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن اعتماد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة، مبلغ 14 مليون جنيه، لرصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الفرعية بمنطقة حى السلام بالإضافة إلى شارع العشرين بالكامل.

وقال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن الشوارع الفرعية التى من المقرر البدء فى تنفيذها رصف ورفع كفاءة شارع العشرين بطوله بالكامل بداية من هدى شعراوى وحتى شارع شبين الكوم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 6 ابريل وبتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه وتشمل أعمال الإنارة.

وأوضح الشيمى أنها تشمل أعمال الرصف بها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل شوارع كل من محمد متولى وأحمد صقر وفاطمة الزهراء والعلاقمة وشارع 208 بإجمالى أطوال قدرها 5 كيلومترا وبتكلفة مالية قدرها 8 ملايين جنيه.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أكد أن إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز ومدينة الإسماعيلية وحدها ضمن خطة العام المالى الجارى 2020 - 2021 قد بلغت نحو 70 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى بشارع الدقهلية بحى ثان بتكلفة خمسة ملايين جنيه وبطول واحد كيلومترا ومشروع توسعة وإعادة رصف شارع العشرينى من هدى شعراوى إلى شارع شبين الكوم بتكلفة 6 مليون جنيه وبطول 2 و 1 كيلو مترا وإعادة رصف وتطوير الشوارع العرضية بحى السلام والمحصورة فيما بين شارعى شبين الكوم ودمنهور وشارعى العشرينى والبحرى بحى ثان بتكلفة 8 مليون جنيه وبطول 4 كيلومترً.