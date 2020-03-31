اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:23 م
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قبل صرف معاشات المواطنين..

مدير الطب البيطرى بإسنا يعلن بدء تعقيم مقرات التأمينات والمعاشات ومدرستين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:37 م
مدير الطب البيطرى بإسنا يعلن بدء تعقيم مقرات التأمينات والمعاشات ومدرستين تعقيم أماكن صرف المعاشات جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد الوكيل مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه العمل على قدم وساق اليوم الثلاثاء، فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة مواقع ومنشآت التأمينات الإجتماعية والمعاشات ومكاتب البريد بمدينة إسنا، وكذلك المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين على مدار الأيام المقبلة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر البدء فى تلك الاعمال لتعقيم وتطهير المنشآت المقرر أن يتوافد عليها الأهالى لصرف معاشاتهم بدءاً من غداً الأربعاء الأول من شهر أبريل المقبل، وكذلك مقرات مدرسة العضايمة الإبتدائية بمدينة إسنا، ومدرسة المساوية الإبتدائية بمدينة إسنا، لتعقيمها لخدمة المواطنين المتوافدين لصرف معاشاتهم.

وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد وجده كافة الجهات التنفيذية والأمنية بإتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والإزدحام وضرورة التنسيق بين كلاً من الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للإتصالات لتنفيذ الخطوات التالية:- أولاً : نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الأتية:- (مكتب بريد سيدي ابو الحجاج بالأقصر - مكتب بريد العضايمة بإسنا - مكتب بريد المساوية بإسنا)، وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهم:- (مدرسة ابو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر - مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا - مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة اسنا).

ويشمل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل في مكاتب البريد مايلى (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة - السيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

 


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