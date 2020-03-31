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محمد بن زايد يرسل هدية لطفلة إماراتية فى الحجر الصحى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:42 م
محمد بن زايد يرسل هدية لطفلة إماراتية فى الحجر الصحى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
وكالات

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أرسل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هدية إلى طفلة بعد عودتها من السفر قبل أن تنتهى رحلة علاجها بلندن بسبب انتشار فيروس كورونا فى دول العالم.

وكانت الطفلة الإماراتية، والتى تبلغ من العمر 8 أعوام، قد أعربت عن سعادتها بهدية بن زايد.

ومن جانبه، قال والد الطفلة محمد الساعدى: "سافرنا إلى لندن في رحلة علاج لابنتى إلا أنه سرعان ما تسارعت أحداث فيروس كورونا فى دول العالم كافة ووجهت لنا سفارة الدولة فى المملكة المتحدة توجيهاً بالعودة حرصاً على سلامتنا".

وأضاف "مثلت هدية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لابنتى ولكامل أسرتى فرحة لا توصف"، مضيفاً "الموقف ليس مستغرباً من قيادتنا الرشيدة، ومن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث يعتبر أباً لنا جميعاً"

 

 
 

محمد بن زايد

الإمارات

الحجر الصحى

كورونا

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