اليوم السابع
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محافـظ المنوفية: 3 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالباجور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:22 م
محافـظ المنوفية: 3 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالباجور منافـذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالباجور
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بأنه تم اليوم الثلاثاء توفير 3 منافذ متحركة بمركز ومدينة الباجور لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، يأتى هذا فى إطار المتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بنطاق المحافظة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتصدى لكافة الممارسات الإحكتارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ ، بأنه سيتم توفير منافذ أخرى غداً الأربعاء بمدينة منوف ، والخميس بأشمون ، مع إستمرار توفير المنافذ بنطاق المحافظة لتوفيرالإحتياجات من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة فى ظل هذه الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد .

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بأنه تم توزيع المنافذ المتنقلة بمنطقة السوق القديم ومنطقة النصب التذكارى وبيت الثقافة بالباجور ، مشيراً بأنه جارى المتابعة لتذليل كافة العقبات التى تواجه عمل المنافذ بهدف دعم المواطن.

هذا وقد أكد المحافظ على إستمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير العديد من المنافذ الثابتة و المتحركة لدعم المواطن، كما توجه بالشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، يأتى هذا فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صرح محافظ المنوفية بأن المنافذ تعد دفعة أولى وسيتم توفير منافذ أخرى متنقلة وثابته بنطاق المحافظة ، وسيتم البدء اليوم بمدينة شبين الكوم فى المواقع التالية ( مزلقان العبور بحى غرب - مجمع المواقف بمدخل ميت خاقان– ميدان الكاتعة بالحى القبلى - ميدان جلهوم بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى – أمام مركز شرطة شبين الكوم بحى غرب )، كما سيتم توفير منافذ جديدة بدءً من غداً على كافة مراكز المحافظة ، هذا وتتضمن المنافذ بيع المنظفات والمطهرات والكحول وكذا لحوم مبردة ومواد غذائية وسلع أساسية .

هذا وقد أكد المحافظ على أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة ، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

 

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منافـذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالباجور 

 

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منافـذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالباجور 

 

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منافـذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالباجور 

 


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