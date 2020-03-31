اليوم السابع
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محافظ سوهاج: رقابة دائمة وإحكام السيطرة على الأسواق لتوفير السلع الأساسية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:30 ص
محافظ سوهاج: رقابة دائمة وإحكام السيطرة على الأسواق لتوفير السلع الأساسية جولة محافظ سوهاج على محلات المراغة
سوهاج - عمرو خلف

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تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، توافر السلع الأساسية والالتزام بمواعيد حظر التجول فى جولة تفقدية لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، حيث تفقد محلات البقالة والصيدليات، واطمأن على التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات فى المواعيد المحدد للحظر للحد من تفشى فيروس كورونا.

وأكد محافظ سوهاج، اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها، للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات، إضافة إلى حظر إقامة الأسواق الأسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة وفقا للقانون.

وثمن المحافظ وعى المواطنين وإدراكهم مدى أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم، موكدا أن مسيرة التنمية الشاملة لن تتأثر.

وفى وقت سابق وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك فى إطار الإجراءات الشاملة التى تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

ومن جانبه أوضح أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تمت أعمال الصيانة اللازمة لـعدد 170 كشاف كهرباء ورفع كفاءة الإنارة بشوراع مدينة البلينا " كورنيش النيل، وشارع الشونة، ومجمع المدارس، والوحدة القروية بنى حميل، وقرية العرابة.

وقال عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج، إنه نفذت حملة مكبرة لمراجعة أعمال الإنارة بمنطقة سوق مدينة ناصر، وإزالة الإشغالات، والقمامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، مشيرا إلى متابعة أعمال الإنارة والتطهير بكورنيش النيل الغربى خلال ساعات الحظر .

 

جولة محافظ سوهاج على المحلات (1)
جولة محافظ سوهاج على الصيدليات

 

جولة محافظ سوهاج على المحلات (3)
جولة محافظ سوهاج على المحلات 

سوهاج

محافظ سوهاج

مركز المراغة

حظر التجول

توافر السلع

جولة محافظ سوهاج بمركز المراغة

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