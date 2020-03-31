محافظ دمياط : إجراءات مكثفة للحد من تكدس المواطنين بالمخابز

دمياط معتز الشربينى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها ،لمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف المتابعة على المخابز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من التكدس وازدحام المواطنين، خلال عملية صرف الخبز على البطاقات التموينية، والذى يبدأ اعتبارًا من غداً الأربعاء الأول من إبريل.

هذا وقد وجهت المحافظ أيضاً المهندس سمير عثمان مدير المديرية ، بالتنبيه على جميع المخابز بالانتهاء من أعمال الخَبز قبل تمام الساعة الخامسة صباحاً وذلك للتمكن من سرعة و استمرارية عملية صرف الخُبز دون تكدس من المواطنين و كذلك تواجد موظفى المديرية بتلك المخابز لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم.

وعلى جانب آخر تابعت محافظ دمياط أيضاً الحملات التى تنفذها المديرية على البدالين التموينيين للتأكد من توافر السلع وسهولة حصول المواطنين عليها وذلك فى ضوء التدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

نفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ما تردد حول عزل بعض القرى بدمياط بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس بيدها، وفي حال حدوثه سيصدر من مجلس الوزراء.

وأضافت منال عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز بقناة المحور، أن الأوضاع في المحافظة جيدة، وأغلب المواطنين يستجيبون للإجراءات الاحترازية، موضحة أن هناك قلة من المواطنين تصرفوا بشكل سيء يوم الجمعة الماضية بالتواجد على الشواطئ في منطقة اللسان، وأصدرنا قرارا بغلق الشواطئ.

وأكدت أن المجتمع المدني يقوم بدور عظيم في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن المجتمع المدني وفر كميات كبيرة من الكلور لتعقيم المؤسسات والشوارع والمكروباص لحماية الناس.