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محافظ الوادي الجديد يتابع تركيب كابينة الأمان لإجراء تحاليل الفيروس بمستشفى الحميات (صور )

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:13 م
محافظ الوادي الجديد يتابع تركيب كابينة الأمان لإجراء تحاليل الفيروس بمستشفى الحميات (صور ) محافظ الوادى الجديد يتابع تركيب كابينة الامان لتحليل الفيروس بمستشفى الحميات
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء مستشفي الحميات بالخارجه، وذلك للوقوف علي جاهزيتها ومدي تطبيقها لاشتراطات مكافحة العدوى في ظل التدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، حيث تفقد قسم التحاليل الطبية وأطمئن علي وصول كابينة الأمان اللازمة لتشغيل جهازPCR لتحليل الأجسام المضادة والتي بلغت تكلفتها 215 الف جنية ، وذلك لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة ، لتوفير الوقت والجهد في تحليل العينات وربطها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ، وسرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الاصابة بمستشفيات المحافظة .

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (8)

كما تفقد  محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه مجمع تمور المحافظه، وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من استمرار العمل وعدم توقفه خاصه وانه موسم التصنيع والرواج التسويقي للتمور ، حيث اطمئن على حصول العمال على اجورهم كامله وعدم تأخرها، مؤكدا بأن قرارات مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا لا تشمل مصانع المنتجات الغذائية، مشددا بضروره اتباع ارشادات وزاره الصحه للوقايه من اي عدوى محتمله.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (9)

كما شدد الزملوط أيضا على عدم خروج المنتجات باي حال من المحافظه بدون وضع الشعار واللوجو المعتمد والذي يمثل دعايه واعلان عن منتجات المحافظه الرئيسية.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (1)

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء الثلاثاء، خصص مبلغ 215 الف جنيه، لشراء كابينة امان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من اجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (2)

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن توريد هذه الكابينة للمحافظة لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR والذي وفرته وزارة الصحة لمحافظة الوادي الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والامراض السارية.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (3)

أضاف محروس، أن الكابينة هي عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجي لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR ، والذي يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (4)

أوضح، أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد في تحليل عينات المرضي وتحديد مدي إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولي المديرية سحي العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة اخري بالنتيجة بينما توفير هذه الكابينة ستوفر كل هذا الوقت في التحيل الفيروسي.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (5)

ولفت الي، تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (6)
محافظ الوادى الجديد يتفقد تركيب كابين الامان بمستشفى الحميات (6)

 

 
 

 


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