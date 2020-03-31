اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: تحويل سوق المروة لسوق حضاري وتشديد إجراءات السلامة بقطاع التأمينات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:18 م
محافظ الوادى الجديد: تحويل سوق المروة لسوق حضاري وتشديد إجراءات السلامة بقطاع التأمينات محافظ الوادى الجديد : تحويل سوق المروة لسوق حضاري وإنشاء سوق للحوم بالخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، بتحويل سوق المروة بالخارجة إلى سوق حضارى لإضفاء مظهر حضارى وضمان سلامة الخضروات والفاكهة المعروضة وإنشاء محلات وطرحها للباعة ونقل سوق الشعلة إلى مقر السوق الحضارى الجديد كما كلف المحافظ، الوحدة المحلية لمركز الخارجة خلال جولته بعدد من الأسواق، بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بالأحياء السكنية لتوفير إحتياجات المواطنين الضرورية. وتوفير مكان لإنشاء سوق حضارى للحوم.

كما تفقد الزملوط سوق البساتين المطور، حيث قرر إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجار لمدة ٣ شهور، لرفع العبء عنهم فى ظل الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة الإلتزام بخفض الأسعار والحفاظ على نظافة السوق.

وكان المحافظ قرر إعفاء الوحدات السكنية المؤجرة من الوحدات المحلية بالمراكز من سداد القيمة الإيجارية لمدة شهر وذلك فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الآثار الإقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الحالية التى تعيشها البلاد.

وأضاف الزملوط أن القرار سيشمل أيضاً إعفاء الحدائق العامة والأكشاك المؤجرة على مستوى المحافظة من السداد، وذلك لمدة ٣ أشهر طوال فترة الإغلاق التى أقرها مجلس الوزراء. مشيراََ إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لمساندة جهود الدولة الداعمة للمواطنين بكافة قطاعاتهم لعبور هذه الأزمة.

 

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان وسبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات صرف المعاشات اعتبارا من الغد. جاء ذلك خلال تفقده لمنظومة العمل وجاهزية مقر التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمدينة الخارجة يرافقه اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة.كما شدد المحافظ على ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التى وضعتها وزارة التضامن الإجتماعى وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن منعاََ للتزاحم والتكدس والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للإنتظار حفاظا على صحة وسلامة المترددين من كبار السن

وفى سياق آخر كلف محافظ الوادى الجديد بتشكيل لجنه لحصر كافه الجمعيات والأراضى المخصصه لها، وذلك للتأكد من قيامها بأداء دورها وتحقيقها الاغراض التى خصصت من أجلها وذلك خلال تفقده اليوم للجمعيه التعاونية الانتاجيه للإنشاء والتعمير وجمعيه الهلال الأحمر بمدينه الخارجه، حيث وجه باسترداد الاراضى من الجمعيات التى لا تقوم بدورها ولا تعمل فى الغرض المخصص من أجله، وذلك حفاظا على المال العام، واستغلالها فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين .

وكان محافظ الوادى الجديد تفقد اليوم الثلاثاء مستشفى الحميات بالخارجه، وذلك للوقوف على جاهزيتها ومدى تطبيقها لاشتراطات مكافحة العدوى فى ظل التدابير الوقائية التى تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث تفقد قسم التحاليل الطبية وأطمئن على وصول كابينة الأمان اللازمة لتشغيل جهازPCR لتحليل الأجسام المضادة والتى بلغت تكلفتها 215 الف جنية، وذلك لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، لتوفير الوقت والجهد فى تحليل العينات وربطها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وسرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الاصابة بمستشفيات المحافظة .

كما تفقد محافظ الوادى الجديد يرافقه اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه مجمع تمور المحافظه، وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من استمرار العمل وعدم توقفه خاصه وانه موسم التصنيع والرواج التسويقى للتمور، حيث اطمئن على حصول العمال على اجورهم كامله وعدم تأخرها، مؤكدا بأن قرارات مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا لا تشمل مصانع المنتجات الغذائية، مشددا بضروره اتباع ارشادات وزاره الصحه للوقايه من اى عدوى محتمله.

كما شدد الزملوط أيضا على عدم خروج المنتجات باى حال من المحافظه بدون وضع الشعار واللوجو المعتمد والذى يمثل دعايه واعلان عن منتجات المحافظه الرئيسية.

 

 

 


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