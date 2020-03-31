اليوم السابع
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محافظ المنيا يطالب العمالة غير المنتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:00 ص
محافظ المنيا يطالب العمالة غير المنتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا مجموعة من الرسائل لتطمئنة العمالة الغير منتظمة، حيث حملت تلك الرسائل الاهتمام الكبير بهم، مؤكداً أن تحديد موقف العمالة الغير منتظمة يحظى باهتمام القيادة السياسية، وطالب العمال الغير منتظمين بسرعة التسجيل فى الموقع الذى خصصته وزارة القوى العاملة لذلك.

طالب المحافظ، من وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بسرعة حصر العمالة الغير منتظمة بالمحافظة، من خلال قواعد البيانات بالمديرية مع استقبال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم المقدم من الدولة، شدد المحافظ على تكاتف الجميع فى هذه المرحلة .

 وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، عقد اجتماع رجال الاعمال والصناعة بالمحافظة، وبحث معهم سبل دعم ومسانده العمالة الغير منتظمة والسعى الى تقديم الدعم والمقترحات لمساعدة تلك العمالة، والعمل على صرف المساعدات العاجلة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة والجمعيات الاهلية ومديريه التضامن الاجتماعي.

 

قال المحافظ، ان تحديد موقف العمالة الغير منتظمة داخل المحافظة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتقديم كافة اشكال الدعم لهم وخاصة فى تلك الفترة الراهنة، موكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الازمة.

 

استعرض المحافظ، المقترحات المقدمة من رجال الاعمال وطرق المساعدات المقدمة سواء عن طريق انشاء صندوق للمساهمة فى تقديم الدعم الكامل للعمالة، بالإضافة للتنسيق مع الجمعيات الاهلية والتضامن الاجتماعى لتعظيم الاستفادة من المساهمات المقدمة.

ناشد المحافظ، المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، مشيرا الى ان الدولة تساهم بشكل كبير فى تقديم كافة سبل الدعم وصرف المنح العاجلة، وذلك لرفع الاعباء عن كاهل العمالة الغير منتظمة والتى تأثرت بإجراءات مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

 


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اخبار المنيا

مديرية القوى العامله

فيروس كرونا

العمالة غير المنتظمة

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