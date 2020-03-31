محافظ القليوبية يتفقد منظومة القمامة والمشروعات بالخصوص وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافة والإشغالات بالإضافة إلي تفقد عدد من المشروعات التي تم تنفيذها وجاري تنفيذها بالمدينتين، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بمستوي الخدمات لاسيما في مجال البنية التحتية.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير منطقة مسطرد ومنطقة شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة والخصوص، حيث تفقد أعمال تمهيد الطرق وإزالة تراكمات أتربة تمهيدا لإنشاء حرم آمن حول جميع شركات البترول بالمنطقة كجانب من أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة بتكلفة 90 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ بسرعة الإنتهاء من رفع التراكمات وأعمال التمهيد والبدء في أعمال الرصف وخلق محاور بديلة لمرور المواطنين.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلي المحطة الوسيطة التي تم إنشائها بحي شرق شبرا الخيمة لتستوعب المتولد اليومي من القمامة ويبلغ طول هذا الطريق 1.7 كيلو متر وتم توفير إعتمادات مالية 8.4 مليون جنيه لتطوير الطريق بالكامل من نزلة الدائري بمسطرد مرورا بالطريق البطئ بجانب الدائري وحتي مدخل المحطة الوسيطة لتسهيل حركة دخول وخروج السيارات، وشدد المحافظ خلال الزيارة علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف فى التوقيقات المحددة وإلا سيتم سحب الأعمال وإتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تفقد المحافظ، المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، والمزمع افتتاحها قريبا، حيث تم الانتهاء منها على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة، وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.



تفقد المحطة الوسيط بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية يتفقد حالة الطرق



محافظ القليوبية يتفقد طريق شركات البترول