اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ الفيوم: غلق 10 منشآت تجارية لمخالفة قرارات الإغلاق أثناء الحظر.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:45 ص
محافظ الفيوم: غلق 10 منشآت تجارية لمخالفة قرارات الإغلاق أثناء الحظر.. صور جانب من غلق المحال المخالفة
الفيوم رباب الجالى

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وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بغلق 10 منشآت تجارية بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواى ويوسف الصديق، لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بغلق المنشآت التجارية أمام الجمهور، من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم مساء أمس والتى استمرت لخمس ساعات، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لمتابعة مدى التزام الأفراد والمنشآت بقرارات الحظر.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت مركز ومدينة الفيوم وعدد من قرى مراكز سنورس وأبشواى ويوسف الصديق، موضحاً أن المحافظ قام بتفقد عدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم والطريق الدائرى وقرية بنى صالح، ووجه بفض سوق عشوائى بالقرية، وغلق معرض لبيع مركبات التوكتوك بالقرية ومغسلة سيارات بالطريق الدائرى لمخالفة القرارات والعمل خلال فترات الحظر، وكذا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن التصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المحافظ وجه بغلق مغسلة سيارات وفض أحد شوادر بيع الخضر والفاكهة بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، فضلاً عن غلق محل لبيع وإصلاح إطارات السيارات ومكتبة ومغسلة بقرية سنهور القبلية بالمركز نفسه، وفى قرية السعيدية وجه المحافظ بمراجعة تراخيص مطعم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال تلك الوقائع.

كما وجه محافظ الفيوم بتكثيف حملات النظافة بقرى فيديمين وسنهور والسيليين وغيرها من القرى بشتى أنحاء المحافظة، وفى السياق نفسه تم غلق استوديو للتصوير بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواى لمخالفته القرارات والعمل خلال فترة الحظر، فضلاً عن غلق وإزالة ٣ مقاهى مخالفة على الطريق السياحى بنطاق قرية الخالدية بالمركز نفسه.

وأوضح المتحدث الرسمى بأن الجولة شملت أيضاً عدداً من قرى مركز يوسف الصديق ضمت قرى تونس وكحك والشواشنة، للتأكد من التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا، وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، و‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.

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الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

حظر التجوال

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