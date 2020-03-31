محافظ الغربية يتفقد المدارس المخصصة لصرف المعاشات بالمحلة ويوجه بتركيب مظلات

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، والنائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ورئيسا حي أول وثان المحلة، المدارس المخصصة لصرف المعاشات بمدينة المحلة، تيسيرا على المواطنين وكبار السن للحد من الزحام والتكدس.

وتفقد المحافظ مدارس طه حسين ومدينة العمال والسيدة زينب الإعدادية والمعلمات، وشدد المحافظ على سرعة تركيب مظلات بالمدارس لحماية المواطنين من اشعة الشمس، كما شدد على وضع المقاعد على مسافات متباعده لمنع التكدس والزحام داخل المدارس، والسماح فقط بالدخول للصرف بارقام تسلسلية.

كما أكد المحافظ على تطهير المدارس من الداخل بالمطهرات أولا بأول، بالداخل والخارج، والتنبيه على المواطنين بالتطهير الشخصي باستخدام الكحول، وارتداء الكمامات.

كما أكد المحافظ علي توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية إلي جانب عمليات التطهير بشكل مكثف، كما ناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا حرصا علي سلامتهم، موضحا أنه تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر أبريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

كان محافظ الغربية قد أعلن عن تخصيص 19مدرسة بمراكز المحافظة، لصرف المعاشات وهي وتضم مدرسة مؤسسة خالد بن الوليد بالعجيزي عن مكتب بريد كفرة العجيزي، مدرسة صناديد الجديدة للغات عن مكتب بريد صناديد، مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بشارع النادي بطنطا عن مكتب بريد شارع النادي، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بطنطا عن مكتب بريد طنطا فرعي، مدرسة الشهيد النجار بقحافة عن مكتب بريد قحافة، مدرسة مصطفي حشمت بشارع الانبابي بطنطا عن مكتب بريد ميدان محب، مدرسة السيد يوسف الابتدائية بالقرشي بطنطا عن مكتب بريد القرشي، مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي عن مكتب بريد سبرباي، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بصا الحجر عن مكتب بريد صا الحجر، مدرسة صلاح سالم الابتدائية بسيون عن مكتب بريد بسيون فرعي ، مدرسة الحرية الابتدائية بابيار عن مكتب بريد إبيار، مدرسة برما بنين الابتدائية ببرما عن مكتب بريد برما، مدرسة كتامه الابتدائية بكتامه عن مكتب بريد كتامه، المدرسة المشتركة بقطور خلف مكتب البريد عن مكتب بريد قطور الرئيسي، مدرسة الشهيد أحمد أبو ريا الابتدائية ببلتاج عن مكتب بريد بلتاج، مدرسة مصطفي كامل زفتي الرئيسي عن مكتب بريد زفتي الرئيسي، مدرسة السنطة المشتركة بالسنطة عن مكتب بريد السنطة فرعي، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بكفر الزيات عن مكتب بريد كفر الزيات فرعي، مدرسة أربنا العبد الابتدائية بشبرا النمله طنطا عن مكتب بريد شبرا النملة.



الدكتور طارق رحمي يتفقد المدارس



الدكتور طارق رحمي يتفقد مدارس المعاشات



جانب من جولة المحافظ بالمحلة



محافظ الغربية يتفقد المدارس