محافظ الدقهلية يسلم 10 مضخات إضافية جديدة لأعمال التعقيم والتطهير

الدقهلية شريف الديب

سلم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 10 مضخات تطهير إضافية لإحدى جمعيات المجتمع المدني المتطوعة للقيام بأعمال التطهير في مختلف القطاعات بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار عمليات تطهير كافة المنشآت الحكومية والخاصة والشوارع والميادين ،مشيرا إلى ضرورة التطهير المستمر لماكينات الصرف الآلي والأماكن العامة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال شركاء مع الدولة في توفير كافة الخدمات للمواطنين والعمل جميعا لتحقيق الصالح العام للمحافظة في مختلف المدن والمراكز والقرى.

وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقد قرر محافظ الدقهلية، إغلاق17 منشأة طبية وصحية مخالفة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها .

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل4 عيادات جراحة ،و5 معامل تحاليل، وعيادة واحدة في تخصصات اطفال، وعيادة أنف وأذن، واشعة، وعظام ،وعيون،واسنان،وجلدية،ونساء وتوليد،بمركزي المنصورة وشربين