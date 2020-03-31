محافظ الإسماعيلية: تخصيص 10 مدارس لصرف معاشات شهر إبريل

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنسيق فيما بين منطقة بريد الإسماعيلية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاختيار عددًا من المدارس القريبة من مكاتب البريد لصرف المعاشات وذلك لتسهيل وتيسير إجراءات صرف المعاشات لأصحابها وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين خلال تلك الفترة.

أضاف محافظ الإسماعيلية، إن ذلك ياتى طبقًا للإجراءات الاحترازية وفى ظل سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ونحو تأمين دخل وخروج المواطنين أصحاب المعاشات وذلك لصرف معاش شهر أبريل 2020 والذي ستبدء عملية صرفة غدًا الأربعاء ولمدة أسبوعين.

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه نظرًا لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد تم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب مسافات بالمدارس الحكومية للمكاتب البريدية حيث تم تخصيص مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بأول شارع الثلاثيني لمكتب الإسماعيلية الفرعي ومدرسة علي مبارك بمنطقة حي السلام لمكتب حي السلام ومدرسة الشهداء الإعدادية لمكتب منشية الشهداء ومدرسة عتاقة بمنطقة البلابسة لمكتب عرايشية مصر ثاني ومدرستي فنانة الابتدائية وفنارة الإعدادية لمكتب فنارة ومدرسة المحسمة الاعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.



