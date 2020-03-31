محافظ أسيوط: تخصيص 13 مدرسة لتسليم شرائح التابلت للطلاب منعا للازدحام

أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص 13 مدرسة على مستوى 11 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس بدلًا من شركات الاتصالات منعا للزحام وتيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم في ضوء الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد محافظ أسيوط، أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا موضحًا أنه تم التواصل والتنسيق مع رئيس الشركة المصرية للاتصالات فرع أسيوط ومديرية التربية والتعليم بشأن سبل توزيع الشركة لشرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوي داخل المدارس التي تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلاً من مراكز وسنترالات الشركة لتجنب التكدس والازدحام.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس لإنهاء إجراءات تسليم شرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوى بعيداً عن التكدس وذلك بعد تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لهذا الغرض وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط أنه بناءً على تعليمات محافظ أسيوط فقد تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوزيع شرائح الإنترنت لطلاب الفصل الأول الثانوى داخل المدارس التى تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلاً من مراكز وسنترالات الشركة لتجنب لتكدس أولياء الأمور والطلاب في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم لافتا إلى أن موظفي المبيعات متواجدين في المدارس المخصصة منذ أمس لتسليم الطلاب وأولياء الأمور الشرائح بسهولة ويسر دون الحاجة للتكدس والزحام.

بينما أشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تخصيص 13 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتسليم شرائح البيانات الخاصة بتابلت طلاب الصف الأول الثانوي حيث تم تخصيص مدرستين بإدارة أسيوط التعليمية هما مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات وناصر الثانوية العسكرية بنين وفي إدارة ديروط التعليمية تم اختيار مدرسة يحيى كيلاني الثانوية وديروط الثانوية بنين وفي القوصية تم اختيار مدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات وفي منفلوط مدرسة منفلوط الثانوية بنين وفي أبوتيج مدرسة مصطفى محمود يونس الثانوية بنات وفي البداري مدرسة البداري الثانوية المشتركة وفي مركز صدفا تم اختيار مدرسة صدفا الثانوية بنين وأبنوب مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية وفي الغنايم مدرسة الغنايم الثانوية بنين وفي ساحل سليم تم اختيار مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات وفي الفتح مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم كما تم توفير المطهرات اللازمة وتعقيم المدارس التى يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده مؤكدًا أن أمس الإثنين كان أول أيام عملية توزيع الشريحة وشهد إقبالًا معتدلًا بدون تزاحم من أولياء أمور الطلاب.