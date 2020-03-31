محافظة بورسعيد تنفى إغلاق الطريق بين بورسعيد وبعض المحافظات: حركة المواصلات طبيعية

بورسعيد محمد فرج

نفت محافظة بورسعيد فى بيان عاجل، ما تردد من إغلاق طريق بورسعيد وبعض المحافظات الأخرى، مؤكدة أن حركة الموصلات بين جميع المحافظات تعمل بصورة طبيعية.

وفى سياق أخر قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إغلاق جميع شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد أمام الجمهور مع متابعة رؤساء الأحياء وإدارة الشاطي والمصيف تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية، وضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وكانت محافظة بورسعيد قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الأجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وقاعات دار المناسبات وإزالة الأسواق العشوائية بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية .

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات وعدم التكالب على الأسواق والمخابز لا سيما بأن بورسعيد تشهد وفرة في المواد الغذائية والتموينية.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظًا على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.