اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:18 م
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محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة لفض سوق البردويل بالعامرية.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:14 م
محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة لفض سوق البردويل بالعامرية.. صور حملة مكبرة لفض سوق البردويل بالعامرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لفض سوق البردويل بالعامرية أول غرب، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات للتأكد من تنفيذ تعليمات غلق الأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

وقد قاد اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالإنابة اليوم، حملة مكبرة لفض سوق البردويل بنطاق حى العامرية أول، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عنه، كما تم رش وتطهير وتعقيم السوق عقب غلقه، وذلك بحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول والجهات المعنية

 

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين بكافة المصالح الحكومية والخدمية وشركات الاتصالات، بضرورة إرشاد وتوعية المواطنين بإتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والحرص على ترك مسافات كافية بين المواطنين. وذلك في ضوء ما تقوم به المحافظة من إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

 وناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بإرشادات الوقاية وعدم التزاحم في الأماكن التالية؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وأثناء توزيع شرائح التابلت داخل المدارس، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات

 

وكان اللواء محمد عبد الوهاب القائم بأعمال السكرتير العام بالمحافظة، قد قاد أمس  حملة مكبرة لفض ثلاثة أسواق أسبوعية بالعامرية شملت؛ سوق قرية طيبة 2 وسوق قرية السلام، وسوق قرية البيضا المهندسين، وذلك بمنطقة النهضة بنطاق حي العامرية أول، وبحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، والجهات المعنية

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد

 

سوق البردويل
سوق البردويل

 

فض سوق البردويل (1)
فض سوق البردويل

 

فض سوق البردويل (2)
فض سوق البردويل 

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