ماكرون: سنقدم 4 مليارات يورو لتمويل توفير الأقنعة وأجهزة التنفس

إبراهيم سعيد

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، سنقدم 4 مليارات يورو لتمويل توفير المزيد من الأقنعة وأجهزة التنفس لمرضى فيروس كورونا المستجد.

فيما كشف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه يجرى إعداد مبادرة دولية جديدة لمحاربة تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك فى تغريدة نشرها ماكرون بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفها بأنها كانت "نقاشا جيدا جدا"، حيث كتب الرئيس الفرنسي: "استجابة للأزمة التي تسبب فيها كوفيد-19، سنعد مع دول أخرى مبادرة قوية جديدة في غضون الأيام القادمة".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن ماكرون وترامب بحثا في اتصال هاتفي بضرورة التغلب على وباء كورونا العالمي في أسرع وقت وتخفيف تداعياته الاقتصادية.

وجاء الاتصال بين الزعيمين عقب قمة العشرين الافتراضية برئاسة السعودية لبحث سبل مواجهة أزمة كورونا عالميا، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة إجراءات لوقف تفشي الوباء وتجاوز تبعاته.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدينة مولوز بعد زيارته أمس لمستشفى مولوز العسكرى، إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا فى البلاد، أعلن عن إطلاق عملية عسكرية بهدف مساعدة المصابين بوباء كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، أعلن مدير عام قطاع الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا وصل إلى 1331 حالة بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بيوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه العملية منفصلة تماما عن جميع العمليات العسكرية الرامية لمحاربة الإرهاب، حيث ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، "في العاصمة وخارجها".