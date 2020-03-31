اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية.. تسجيل 35 حالة إصابة جماعية بفيروس كورونا فى كنيسة بسول

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:35 م
كوريا الجنوبية.. تسجيل 35 حالة إصابة جماعية بفيروس كورونا فى كنيسة بسول محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية، أنها رصدت 35 حالة على الأقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد فى كنيسة تابعة لطائفة بروتستانتية في سول، مما أثار المخاوف بشأن بؤر الإصابات الجماعية في العاصمة المكتظة بالسكان.

وقالت الحكومة، ان الرقم يشمل ما لا يقل عن 25 مريضًا من أتباع كنيسة "مانمين" المركزية، الواقعة في حي جورو جنوب غرب سول، بالإضافة إلى أسرهم وزملائهم في العمل.

ومن المحتمل أن يرتفع عدد الحالات التي أعلنت عنها حكومة المدينة اليوم الثلاثاء، مع التزايد السريع فى عدد الحالات المرتبطة بالكنيسة منذ الإبلاغ عن الإصابة الأولى، يوم الأربعاء، الماضي.

وتتبعت السلطات الصحية الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بـ487 شخصًا من أتباع الكنيسة ومعارفهم، بما في ذلك 444 شخصًا ظهرت نتائج اختباراتهم سلبية، و11 شخصًا ما زالوا ينتظرون النتائج.

يُذكر أن الكنيسة عقدت خدماتها عبر الإنترنت منذ أوائل مارس، لكن بعض أعضائها عقدوا اجتماعات لتصوير وإنتاج الفيديوهات عبر الإنترنت، وفقًا لمسؤولي المدينة.

وتظهر الحالات الأخيرة كبؤرة جديدة للعدوى في سيئول، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، بعد ما يقرب من 100 حالة أخرى في مركزٍ للاتصالات في غورو.

وبلغ عدد الحالات في العاصمة حتى الآن 450 حالة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 9,800 حالة.

وتقع أكثر الإصابات في حي كانغ نام، حيث سجل الحي 38 إصابة، وجاء حي غورو في المركز الثاني حيث سجل 32 إصابة، وفقًا لحكومة المدينة.  


كنيسه سول

كوريا الجنوبيه

اصابه جماعيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة