ومن بين المصابين الجدد، تم تسجيل 60 حالة في دايجو، حيث اكتشفت 58 حالة إضافية في مستشفى ميجو الثاني في المدينة.

وتم تأكيد إصابة 24 شخصا في سول، منهم مصابون في كنيسة مامين، وحالات وافدة من الخارج.

وفي مناطق أخرى، سجلت 13 حالة في إقليم كيونجكى و6 فى إنتشون وحالتان في كل من دايجون وإقليم كيونجسانج الشمالي، وحالة واحدة في كل من بوسان وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليم كيونج سانج الجنوبى.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة من خلال إجراءات الحجر الصحى على الوافدين 15.

وسجل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة 6684 في دايجو و1300 في إقليم كيونج سانج الشمالي.

وخضع ما مجموعه 410,564 شخصا لفحوصات كورونا بما يشمل المصابين المؤكدين، وظهرت نتيجة اختبار 383,886 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 16,892 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.