اليوم السابع
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كوبا تكشف عن قدرتها على إنتاج عقار يستخدم لمكافحة كورونا.. تعرف عليه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:45 م
كوبا تكشف عن قدرتها على إنتاج عقار يستخدم لمكافحة كورونا.. تعرف عليه كورونا يثير الفزع حول العالم وسباق ممتد للوصول إلى علاج ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أكد مركز التحضير الحيوي في كوبا قدرته على إنتاج كميات الإنترفيرون المؤتلف (ألفا 2بي) اللازم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والذى تم استخدامه لعلاج أمراض فيروسية فى الصين وقد يكون فعالا فى المراحل المبكرة.

ويستمر البحث عن لقاح لفيروس كورونا، وقررت بعض البلدان اختيار قعالية الأدوية الموجودة لعلاج المرض، مثل الانترفيون  Interferon Alpha 2B الذى تم تطويره خصيصا فى كوبا ويمكن ان يكون مفيدا لعلاج وباء كورونا فى المراحل الأولى من العدوى مع أدوية آخرى.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الدواء حقق نتائج إيجابية فى الجهاز المناعى للمرضى، ويستخدم هذا الدواء فى علاج الامراض الفيروسية الآخرى مثل التهاب الكبدى الوبائى، والإيدز، والهربس النطاقى وبعض الاورام السرطانية، ووفقا للسطات الكوبية فإن أكثر من 45 دولة طالبت بشرائها فى محاولة لتخفيف الضرر الناجم عن كوفيد 19 مع انتشار الوباء. 

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن عقار الإنترفيرون يقوى جهاز المناعة ويمنح القدرة لجسم الإنسام المصاب على استكمال انخفاض الانتاج الطبيعى للانترفيرون الناجم عن الفيروس، وتحقيق تقوية أجهز المناعة لدى المرضى .

والإنترفيرون هو مجموعة من البروتينات تنتجها الخلايا المضيفة ردًا على وجود فيروسات بداخلها.

وتنتج الخلايا المصابة بالفيروسات الانترفيرون وهو ما يحفز الخلايا القريبة على تعزيز دفاعاتها المضادة للفيروس.. ولا يتدخل الإنترفيرون في دخول الفيروس للخلية ولكنه يمنع تكاثر الفيروس داخلها مما يقلل انتشار العدوى الفيروسية من خلية إلى أخرى في الجسم، لهذا فهو مهم جدا للوقاية من الفيروسات.

ويستخدم الانترفيرون على شكل بخاخات ويتم اعطاءه للمريض عن طريق التبخير من خلال الجهاز التنفسى ، لأنه على حد قول خبراء مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية CIGB بهافانا إنه " يمثل طريقة سريعة تصل إلى الرئتين ويمكن أن يعمل فى المراحل المبكرة من الإصابىة".

 

 


فيروس كورونا

كوبا

الولايات المتحدة الامريكية

دواء

انترفيرون

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