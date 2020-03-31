اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:20 م
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كندا ترصد مليارى دولار لشراء معدات طبية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:05 م
كندا ترصد مليارى دولار لشراء معدات طبية لمواجهة كورونا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
أ.ش.أ

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رصدت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، مليارى دولار لشراء لوازم طبية فى الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وكشف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفى اليومي فى أوتاوا، عن توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأضاف ترودو أن كل هذه المعدات ستكون متوفرة في غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة.

ووقعت أوتاوا على اتفاق نوايا مع 5 شركات أخرى لتوفير هذه المعدات، كما قال رئيس الحكومة.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقديم الدعم المالي للشركات التي تغير نشاطها لإنتاج المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعية والألبسة الطبية الواقية، ومساعدة الشركات التي تنتج هذا الطراز من المعدات.  


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فيروس كورونا

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