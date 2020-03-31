كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ تصنع كمامات ومطهر الكحول الإيثيلى

كفر الشيخ – محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة جامعة كفر الشيخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة فى مختلف المجالات، لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة فى إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة.

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للمحافظ لحرصه على الحضور، وجهوده المستمرة فى المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مساهمةً فى الانتصار والسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على مصلحة المواطن وصحته فوق كل اعتبار، وتوفير كل إمكانيات الدولة وتعاون الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على المواطنين، كذا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والجيش الأبيض المسئول عن صحة وسلامة المواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، "يسعدنى ويشرفنى دائما أن أشارك فى مجلس الجامعة فى جلسته 180 لسنة 2020م، وسط علماء جامعة كفر الشيخ، أحد الأعمدة الرئيسية فى المشاركة لحل مشكلات المجتمع، مشيراً إلى تكامل الدولة والحكومة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشاركة ومستعدة من البداية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات"، لافتاً إلى أننا فى النقطة الفاصلة لانحسار الفيروس فى الأسابيع القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والمرتكزات بيننا وبين المحافظات المحيطة، بالتعاون مع الصحة من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين، بتوفير أجهزة الكاشف الحرارى لرصد أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، بالإضافة إلى التعاون مع الزراعة باستخدام ماكينات الرش فى تطهير وتعقيم السيارات، مشيداً بمشاركة المجتمع المدنى كعامل إيجابى أنها أحد المميزات فى الفترة الحالية، فى رش الوحدات المحلية أو القري، وذلك تحت إشراف الصحة، ورش المواقع كثيرة التردد مثل الأسواق والبنوك وماكينات الـ ATM، كذا مشيداً بالمنظومة الصحية من الأطباء والممرضين سيدات ورجال.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم افتتاح وحدة تشغيل جهاز الـ PCR لتحليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وتوفير الكاتس والمواد اللازمة من وزارة الصحة، لتوفير الجهد والوقت فى تحليل العينات وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وذلك لسرعة ظهور النتائج الخاصة خلال فترة أقل لاكتشاف الحالات المشتبه بها بالإصابة بمستشفيات محافظة كفر الشيخ.

ونفى محافظ كفر الشيخ، شائعات ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، متعلقة بدخول مركب هجرة غير شرعية قادمة من إيطاليا، وتحمل مواطنين مصابين بفيروس كورونا، إلى محافظة كفر الشيخ، مؤكداً بتوخى الحذر فيما ينشرونه ويتداولونه، لأن مثل تلك الأخبار تثير القلق، ولذلك يجب على الجميع التحقق من الأخبار التى ينقلها، والعودة للمصادر الرسمية للدولة للتحقق من الأخبار المتداولة.

كما أشار محافظ كفر الشيخ، إلى المنظومة الصحية التى تتكون من 4 أعمدة وهى "الصحة، التأمين الصحي، الإسعاف، الجامعة"، وذلك عن طريق مشاركة المستشفى الجامعى ودور الأطباء بكلية الطب، مقدماً خالص الشكر والتقدير للأطباء بكلية الطب، لجهودهم فى التشخيص والرد على الاستشارات الطبية وتقديمها لأهالى المحافظة بالمجان، بحيث يتم التشخيص والعلاج عبر الهاتف دون الحاجة إلى النزول للشارع والحد من الازدحام والتكدس داخل العيادات الخارجية والمستشفيات، وذلك حرصاً على تقليل خروجهم قدر الإمكان لمنع أو انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وثمّن محافظ كفر الشيخ، دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد مشيراً أنه يوجد 18 ألف كمامة يتم توزيعهم كل أسبوع على عمال منظومة النظافة لأنهم خط الدفاع الأول فى هذه المنظومة، فضلاً عن غلق جميع الأسواق الموسمية والأسبوعية والماشية، فضلاً عن غلق شواطئ مدينتى مصيف بلطيم ومطوبس، لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، والتنسيق مع الوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهيرها وتعقيمها وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تزويد كلية التربية النوعية بماكينة حديثة لتصنيع الكمامات، فضلاً عن توفير عبوات بلاستيكية لتعبئة مطهر الكحول الإيثيلى فى كلية الصيدلة، بالإضافة إلى قرار مجلس الجامعة بتصنيع "الكمامات" الواقية الطبية فى مركز أشغال الطالبات بكلية التربية النوعية للأطقم الطبية وللعاملين فى المستشفيات الجامعية، توفيراً للمال العام.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، التعاون الوثيق بين جامعة كفر الشيخ والمحافظة فى مشاركة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك سبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مصرحاً أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها فى خدمة المجتمع وأهالى محافظة كفر الشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.