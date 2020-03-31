اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:55 م
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كريستيان ديور تبدأ إنتاج كمامات لدعم جهود محاربة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:18 م
كريستيان ديور تبدأ إنتاج كمامات لدعم جهود محاربة كورونا كمامات
رويترز

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قالت دار كريستيان ديور الفرنسية الشهيرة للأزياء الراقية اليوم الثلاثاء إن إحدى وحداتها بدأت فى إنتاج كمامات للعاملين فى متاجر السوبر ماركت وغيرها من القطاعات التى لا تزال تعمل أثناء تفشى فيروس كورونا.

وستنتج ديور المملوكة لشركة (إل.في.إم.إتش) معدات الحماية في مصنع في بريتاني بشمال فرنسا، عادة ما ينتج ملابس أطفال راقية، لكن سيقوم بهذا العمل متطوعون.

وكان قد جرى إغلاق جميع مواقع الإنتاج الأخرى التابعة لديور. وقالت الدار إنه سيتم التبرع بالكمامات للعاملين في وظائف رئيسية مثل النقل أو توزيع الأغذية. ولم تفصح العلامة التجارية عن طاقتها الإنتاجية.

 

كمامات

كرستيان ديور

كورونا

فيروس كورونا

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