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قيادات الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:54 م
قيادات الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة.. صور قيادات الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على مشروعات المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر ورافقه ياسر الصاوى "ادارة المتابعة الميدانية"، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار.

وشملت الجولة شارع مدخل المستشفى الدولى حيث تم رفع كافة الاشغالات بالشارع، وإزالة المخلفات، وتضمنت الجولة حى وسط والشوارع المتفرعة من شارع صلاح سالم ، ومنطقة شرق السكة "شارع الـ 25"، ولوحظ فى شارع عبد المنعم العديسى "أحد الشوارع المتفرعة من المنشية"، قيام المواطنين بإزالة المخلفات أولا ًبأول والحفاظ على نظافة الشارع تجنباً للأمراض وحفاظاً على الصحة العامة، كما تم متابعة أعمال النظافة واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، حيث تم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية.

إستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالعطاء والمثابرة، ومؤكداً أن الأم المصرية هى رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير لكل سيدة، حيث وجه محافظ الأقصر، كلمته لكل أم لديها إبن أوإبنه من ذوى الإحتياجات الخاصة، بألا تستسلم لليأس، قائلاً:- "دي عطية من ربنا لازم نشكره عليها".

وجاءت قائمة الأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن بديوان المحافظة كل من:- "نرمين عياد عبد السيد - منى جابر قاسم - رجاء شوقى أحمد - شادية أمين الضوى - سميرة توفيق"، كما سيتم تكريم عدد 2 سيدة كأم مثالية فى مراكز إسنا والقرنة  والبياضية  والطود والزينية، وعدد 3 سيدات فى مركز أرمنت، وذلك بإجمالى 18 سيدة و4 أمهات بديلة، وجمعيهن لديهن أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لديهن معاناة مع المرض.

1 قيادات الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة
1 قيادات الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة

 

الجولات على المحلات لمتابعة تطبيق الحظر
الجولات على المحلات لمتابعة تطبيق الحظر

 

جولات قيادات الاقصر لمتابعة حظر التجول
جولات قيادات الاقصر لمتابعة حظر التجول

 


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