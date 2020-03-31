اليوم السابع
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قطع المياه عن منطقة باسوس بالقناطر لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة ..اليوم

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:41 ص
قطع المياه عن منطقة باسوس بالقناطر لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة ..اليوم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن منطقة باسوس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، الموافق31 مارس الجارى لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم، وذلك لإجراء الصيانة بالمحطة المرشحة بالمدينة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الدفع بسيارات النافورى التابعة للشركة والموجودة بافرع الشركة جميع مدن المحافظة، للمشاركة في أعمال تطهير الشوارع وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمساهم في الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد "مجاهد" في تصريحات صحفية، أنه تم توجيه رؤساء الأفرع للشركة بالمدن على العمل على الدفع بسيارات النافورى بكل مدينة للمساهمة في أعمال التطهير وذلك تفعيلا لدور المشاركة من قبل الشركة للحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن جالس المدن ستوفر مواد التعقيم على أن يتم تعبئة سيارات المياه والمشركة في أعمال التعقيم بشكل دورى.

كما أعلنت الشركة تعليق العمل بكافة مراكز خدمة العملاء علي مستوي المحافظة، إلى جانب استمرار تلقي شكاوي واستفسارات العملاء علي مدار 24 ساعة علي الخط الساخن 125 أو عن طريق الاتصال او تلقي رسائل واتساب علي الرقم 01200288880، وذلك بناءا علي القرار الصادر من مجلس الوزراء في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.


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