اليوم السابع
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قطاع حماية النيل: إزالة 6 آلاف حالة تعد على النهر منذ يوليو الماضى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:38 م
قطاع حماية النيل: إزالة 6 آلاف حالة تعد على النهر منذ يوليو الماضى تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أن هناك تنسيقا دائما مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدى على مجرى النهر، حيث تمت إزالة ما يتجاوز 6000 حالة تعد خلال الفترة من يوليو الماضى حتى اليوم بمعدل 30 حالة يوميًا .

وأضاف خالد، فى تصريحات صحفية اليوم أن أجهزة القطاع تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى تعد جديد أولا بأول، فضلا عما يتم من إزالات فى المهد وأعمال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بنهر النيل.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره للحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف"، أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وتلاحق أجهزة القطاع كل الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائى، حيث شهد القطاع فى الآونة الأخيرة قفزة غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات، حيث بلغ ما تم تحصيله من يوليو الماضى حتى نهاية يناير الماضى 200٪ مما سبق تحصيله عن ذات الفتره من العام الماضي.

ووضعت الحكومة مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير.

جدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.


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