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قرى القناطر الخيرية فى عيون شبابها.. مبادرات لتطهير الشوارع ضد كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:54 ص
قرى القناطر الخيرية فى عيون شبابها.. مبادرات لتطهير الشوارع ضد كورونا تطهير شوارع قري القناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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دشن عدد من الشباب بمركز ومدينة القناطر مبادرات لتطهير شوارع القري التابعة للمدينة للوقاية م فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية من قبل الشباب مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس، حيث استهدفت تعقيم الشوارع والمنازل ودور العبادة بتلك القري حفاظا على المواطنين بها.

ومن ناحيتها تابعت ناهد جمال رئيس الوحدة المحلية بالمنيرة، عملية تطهير وتعقيم قطاع الوحدة المحلية بالمنيرة حيث تم تطهير وتعقيم قرية العامرية "الحوالة" بقطاع المنيرة، بحضور الدكتور على عامر مدير الإدارة البيطرية بالقناطر الخيرية والمشاركة المجتمعية من أهالي القرية، وتعقيم الوحدة الصحية والمدرسة والمساجد وشوارع القرية بالكامل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

أعمال تطهير شوارع القرية

أعمال تطهير شوارع القرية

 

الشباب يشارك في أعمال التطهير
الشباب يشارك في أعمال التطهير

 

تطهير المنازل بالقرية
تطهير المنازل بالقرية

 

تطهير الوحدة البيطرية
تطهير الوحدة البيطرية

 

تطهير الوحدة الصحية بالقرية
تطهير الوحدة الصحية بالقرية

 

تطهير شوارع القرية
تطهير شوارع القرية

 


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