فيديو وصور.. استغلال فترة حظر التجوال فى تطهير شوارع مطروح لمواجهة كورونا

مطروح - حسن مشالي

يستغل مجلس مدينة مرسى مطروح، فترة خلو الشوارع من المارة والسيارات، خلال فترة تطبيق حظر التجوال، في تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، وتطهير الشوارع والأرصفة بالمياه المخلوطة بمادة الكلور، في إطار تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، باستخدام سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وكذلك سيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة بالشوارع، وأماكن تجميع القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض المعدية.





وتقوم أجهزة المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن، والمتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بأعمال الرش وتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب عمل 4 نقاط للتمركز بالطرق والشوارع الرئيسية، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وتعمل نقاط التمركز الـ4 للرش والتطهير بالكيلو 21 و15 على طريقي السلوم وسيوة ومدخل المدينة بالكيلو 1 لتطهير السيارات بكافة أنواعها بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.



استغلال فترة حظر التجوال في تطهير شوارع مطروح (1)



استغلال فترة حظر التجوال في تطهير شوارع مطروح (2)



استغلال فترة حظر التجوال في تطهير شوارع مطروح (3)



استغلال فترة حظر التجوال في تطهير شوارع مطروح (4)



استغلال فترة حظر التجوال في تطهير شوارع مطروح (5)