اليوم السابع
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فيديو.. نقل الحالات المصابة من دمياط إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:57 م
فيديو.. نقل الحالات المصابة من دمياط إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية سيارات إسعاف تحمل مصابين بفيرس كورونا لمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
دمياط معتز الشربينى

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رصدت كاميرا " اليوم السابع" تحرك سيارات الإسعاف التى تحمل حالات إصابة بفيرس كورونا والتى تتجه إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية ، حيث تحركت 9 سيارات إسعاف من داخل مستشفى حميات دمياط وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة.

 

يذكر أنه يوجد حالة خروج جديدة، للسيدة "بدرية.أ.ا" 45 سنة من دمياط، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص بها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى ثانٍ حالة تخرج اليوم بعد أن خرج ظهر اليوم الطفل سيف محمد، 5 سنوات من محافظة دمياط، بعد تعافيه من الإصابة، ليصل بذلك عدد الحالات التى خرجت من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى حتى الآن 24 حالة.

وكانت قد أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها ،لمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف المتابعة على المخابز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من التكدس وازدحام المواطنين، خلال عملية صرف الخبز على البطاقات التموينية، والذى يبدأ اعتبارًا من غداً الأربعاء الأول من إبريل.

هذا وقد وجهت المحافظ أيضاً المهندس سمير عثمان مدير المديرية ، بالتنبيه على جميع المخابز بالانتهاء من أعمال الخَبز قبل تمام الساعة الخامسة صباحاً وذلك للتمكن من سرعة و استمرارية عملية صرف الخُبز دون تكدس من المواطنين و كذلك تواجد موظفى المديرية بتلك المخابز لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم.

 


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