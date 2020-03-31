فيديو .. مكبرات صوت تطالب أهالى قرية الهياتم بالمحلة الكبرى بالبقاء فى المنازل

الغربية – مصطفى عادل

أصدرت الوحدة المحلية بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بالغربية، بيانا لأهالى القرية عبر مكبرات الصوت، بمنع الخروج نهائيا من المنازل والبقاء فى المنزل خلال الفترة القادمة، وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة.

وجاء فى نص البيان حرصا على المصلحة العامة، يحذر على جميع المواطنين السير فى الشوارع إلا للضرورة القصوى، منع الأطفال من الخروج من المنازل، وعدم النزول للشوارع نهائيا، منع سير التوك توك والسيارات الملاكي والميكروباص، وعدم ذهاب العمال للمصانع، وغلق جميع المحلات والمقاهي والسيبرات وصالات الجيم غلقا نهائيا، وغلق محلات البقالة والسوبر ماركت من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى.

على أن تقوم لجان طبية بعمل مسح طبي شامل للقرية، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة.

جاء ذلك القرار بعد ظهور 8حالات إصابة بمرض فيروس كورونا من أبناء القرية.

واستعان مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة بـ 7سيارات مطافي و3 سيارات من الطب البيطري بالتنسيق مع اللواء حازم الذهبي حكمدار أمن المحلة وسمنود لتطهير قرية الهياتم بالكامل بعد ظهور 8حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقامت السيارات بتطهير جميع منازل القرية والشوارع، باستخدام الكلور والمطهرات.

فيما قرر رئيس المدينة منع خروج الموظفين الذين يعملون بالمصالح الحكومية المختلفة بمدينة المحلة، خشية انتقال المرض، فى الوقت الذي قامت فيه إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، بالتنبيه على العيادات والمعامل بالقرية، بمنع التكدس والزحام والالتزام بالغلق فى الخامسة مساءُ، كما تم التنبيه على الاطباء اصحاب العيادات داخل القرية والمقيمين بمدينة المحلة بعدم فتح العيادات هذه الفترة لمنع التكدس والزحام.

فى الوقت الذي تجري فيه تحاليل لـ47 شخصا من المخالطين للحالات المصابة لبيان إيجابيه إصابتهم بالمرض من عدمه، وإرسال العينات للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكانت شهدت محافظة الغربية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الي 14 حالات منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معة بمطعم بيتزا هت بطنطا أحدهما من وطنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبي بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة، ليرتفع عدد الحالات المشتبة بها بالغربية 14 حالات إيجابية و 47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدي اصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل.



جانب من أعمال التطهير



جانب من أعمال التطهير