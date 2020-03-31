اليوم السابع
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فض ومنع 7 أسواق أسبوعية بالجيزة ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:07 م
فض ومنع 7 أسواق أسبوعية بالجيزة ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور سوق البدرشين الاسبوعى
كتب سيد الخلفاوى

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منعت أجهزة محافظة الجيزة عدد من الأسوق الأسبوعية التى تقام بشكل دورى اليوم الثلاثاء، ضمن خطة المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع الأسواق الأسبوعية.
 
ومنعت أجهزة مركز ومدينة اطفيح سوق الثلاثاء بقرية صول فى أطفيح، كما منعت مدينة البدرشين برئاسة اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين استعدادات سوق الأربعاء بالبدرشين للوقاية من انتشار ڤيروس كورونا، كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
وفى حى العمرانية تم منع إقامة سوق الجملة بشارع الدكتور كما تم منع إقامة سوق الثلاثاء بشارع عدوى سليم ، من خلال تحت إشراف محمد نور رئيس الحى وبالتعاون مع شرطة المرافق.
 
وتم فض سوق الثلاثاء بذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر، تحسبا من انتشار فيرس كورونا المستجد تحت اشراف رئيس وحدة برقاش، كما تم فض سويقة الاربعين بالمناشى البلد قبل انعقادها.
 
وفى السياق تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامه المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكل المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمه بالشئون المجتمعية.
 
وشدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما شدد راشد علي توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا  و تنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.
 
منع سوق الجملة بشارع الدكتور بالعمرانية2
منع سوق الجملة بشارع الدكتور بالعمراني
 
منع سوق الجملة بشارع الدكتور بالعمرانية 1
منع سوق الجملة بشارع الدكتور بالعمرانية 
 
منع سوق الجملة بشارع الدكتور بالعمرانية
منع سوق الجملة بشارع الدكتور بالعمرانية

سوق البدرشين 2
سوق البدرشين

منع سوق البدرشين
منع سوق البدرشين

سوق البدرشين 1
سوق البدرشين

سوق البدرشين
سوق البدرشين

تعقيم مكان سوق الثلاثاء أطفيح
تعقيم مكان سوق الثلاثاء أطفيح

سوق الثلاثاء أطفيح4
سوق الثلاثاء أطفيح

سوق الثلاثاء أطفيح3
سوق الثلاثاء أطفيح
 
سوق الثلاثاء أطفيح2
سوق الثلاثاء أطفيح

سوق الثلاثاء أطفيح1
سوق الثلاثاء أطفيح

سوق الثلاثاء أطفيح
سوق الثلاثاء أطفيح

 


الأسواق الاسبوعية

الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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