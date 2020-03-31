فتيات الأسرة الحاكمة بالكويت يشاركن فى مواجهة فيروس كورونا

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاركة فتيات من العائلة الحاكمة في الكويت بالأعمال التطوعية لمواجهة فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو الفتيات أثناء مباشرتهن لعملهن التطوعي وتوزيع المساعدات ضمن فريق تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي تشارك بتقديم مختلف المستلزمات للمحتاجين في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها البلد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعد مطالبة صاحب الفيديو من التعريف بأنفسهن، اتضح أنهن من بنات آل الصباح، وواحدة منهن هي ابنة الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية الأسبق.

وأبدت المتطوعات سعادتهن بهذا العمل التطوعي وعدم تخوفهن من الفيروس المنتشر، مؤكدات أنهن يقصدن مساعدة المحتاجين في هذه الظروف.

ولقيت المبادرة استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، حيث قالت إحدى المواطنات "ربي يعزهم ويرفع قدرهم بنات الصباح". في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 289 حالة.