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غوريلا تخزن طعامها اليومى من الخيار والخس خوفا من كورونا بحديقة ببريطانيا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:47 م
غوريلا تخزن طعامها اليومى من الخيار والخس خوفا من كورونا بحديقة ببريطانيا غوريلا
كتب محمد جمال

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يبدو أن عدوى تخزين المأكولات لمواجهة أزمة تناقص هذه المواد في ظل تفاقم أزمة كورونا قد انتقلت من البشر إلى الغوريلا، بعد أن أخذت «كيرا» في حديقة بريستول للحيوانات في تخزين الخضراوات والفواكه في اليوم الأخير قبل إغلاقها الأسبوع الماضي.

وانتشرت صورة الغوريلا التي تخزن الخضراوات والفواكه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتبرها البعض نذيراً لما قد يحدث في أسواق المملكة المتحدة إثر أزمة كورونا.

غوريلا
غوريلا

وظهرت بالصورة التي التقطتها ميريام (58 عاماً)، الغوريلا كيرا البالغة من العمر 15 عاماً وهي تجمع ثمار الخيار والخس في حضنها، ممتنعة عن مشاركتها مع رفاقها الحيوانات بالحديقة، الأمر الذي أضحك العديد من زوار الحديقة.

وقالت صاحبة الصورة ميريام لصحيفة مترو: «منظر الغوريلا لم يغب عن مخيلتي خاصة بعد اختفاء البضاعة والخضراوات والفواكه عن أرفف المتاجر هذا الأسبوع إثر إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وكأنها كانت تخبرنا بما سيحدث معنا، وضرورة تخزين الأغذية والحاجات المنزلية».


غوريلا

الخيار

الخس

طعام

بريطانيا

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