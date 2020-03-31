اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:43 م
خالد صلاح
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غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:21 م
غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات محول كهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة ، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق مينا مارك، والاتحاد الاستثمارى، وايت هاوس - سى جاردن، والعامرية، وذلك غدا الأربعاء بدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا

كما أكد مركز عمليات البحر الأحمر فصل التيار الكهربى عن تقسيم النور يوم الخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.


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