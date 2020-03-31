اليوم السابع
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طقس الخليج ..السماء غائما في السعودية وضباب خفيف بالإمارات ومعتدل بالبحرين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج ..السماء غائما في السعودية وضباب خفيف بالإمارات ومعتدل بالبحرين صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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يشهد حالة الطقس في دول الخليج اليوم حالة من الاستقرار النسبى، حيث يشهد اعتدالا في البحرين، بينما تشهد دولة الإمارات ضباب خفيف للغاية، فيما تكون هناك أجزاء غائمة في المملكة العربية السعودية، وتحتوى السطور التالية على التفاصيل الكاملة بخصوص حالة الطقس في الخليج.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض ، نجران ، عسير ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ). فيما تكون السماء غائمة جزئيا قد تخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

و توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

 

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 54 كم/س أحيانا على البحر.

 

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج يصبح متوسطا ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والثاني عند الساعة 22:12 .

 

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والثاني عند 01:14 والجزر الأول عند الساعة 07:50 والثاني عند الساعة 20:18 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً مع تواجد بعض السحب أحياناً.

 


الامارات

البحرين

السعودية

طقس الخليج

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