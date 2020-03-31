ضبط 42 قضية تموينية من بينها عرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن ، حملة تموينية مكبره ، ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين،وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 41 قضية تموينية من بينها ضبط ،مصطفى ا م م " 34 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة مركز أخميم ، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، وتم ضبط" 67 " علبة ألبان أطفال ، و" 104 " عبوة مرهم وكريم وجل وكولونيا.

كما تم ضبط " ناجى ل ا ع "41 سنة صاحب محل بقالة – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتم ضبط " 24 " زجاجة عصير.

كما تم ضبط " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتم ضبط" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية ، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمستودع وجـــارى الاستمرار فـى القيام بحملات مماثـه.