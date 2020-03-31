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ضبط مقهى الرجال السرى.. من بره صالون حلاقة ومن جوة قهوة بلدى.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:06 م
ضبط مقهى الرجال السرى.. من بره صالون حلاقة ومن جوة قهوة بلدى.. صور تحويل صالون حلاقة لمقهى بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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ضبطت أجهزة محافظة الجيزة صالون حلاقة بحى شمال الجيزة بمنطقة إمبابة، حول نشاطه لمقهى مستغلا تطبيق المقاهى قرار الغلق لمكافحة انتشار كورونا، وتحقيق مكاسب مادية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبل فيه زبائنه بشكل خفى.
 
 
وعلى طريقة فيلم "نادى الرجال السرى"، بطولة كريم عبد العزيز، وضع مدير المحل بعض أدوات الحلاقة أمام المحل "الفوط" للدلالة بأن المكان يعمل صالون، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم، ولكن فى الحقيقية يدخنون الشيشة بالداخل، كما استغل مالك الصالون "مطعم مجاور له لتوسعه المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن.
 
 
ووردت لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، شكوى بالسابق ذكره، حيث وجه المحافظ رئيس حى شمال الجيزة للتأكد من صحتها، وعقب شن حملة على المكان تم التأكد من صحة الشكوى، ووجه المحافظ بتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكه.
 
 
وتمت إحالة مالك المحل للنيابة العامة وتوقيع غرامة مالية 30 ألف جنيه وفقا لما نصه القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى أنه بداية من الأربعاء الماضى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.
 
تحويل صالون حلاقة لمقهى بالجيزة (3)
العدد المستخدمة بصالون حلاقة تحول لمقهى بالجيزة 

تحويل صالون حلاقة لمقهى بالجيزة (4)
تحويل صالون حلاقة لمقهى بالجيزة 

تحويل صالون حلاقة لمقهى بالجيزة (1)
الكراسى التى تم مصادرتها من صالون الحلاقة 

تحويل صالون حلاقة لمقهى بالجيزة (2)
مصادرة الكراسى بعد اكتشاف الخدعة 
 
صالون الحلاقة بعد غلقه
صالون الحلاقة بعد غلقه

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