ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص وتحريز 151 ألف قطعة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص غرب الإسكندرية، وذلك خلال شن حملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على اسواق المستلزمات الطبية والمطهرات ورصد أى مخالفات أو استغلال للظروف التى تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أنه تم التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وتم ضبط مصنع يقوم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص لذلك الغرض بمنطقة برج العرب وتم ضبط و تحريز عدد 151850 كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات ومعدة للتسويق، بالإضافة إلى التحفظ على 15 رول قماش مجهول المصدر لتصنيع الكمامات وبدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين و الاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما أصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء.



المضبوطات بالمصنع



المضبوطات