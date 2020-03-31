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صور.. نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:56 م
صور.. نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحالة العامة بقريتى القيس، وأبو جرج، بمركز بنى مزار، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التى تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم وضع مجموعة من الأسر فى القريتين تحت الحجر المنزلى، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وتأكد نائب المحافظ خلال زيارته للقرية من تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية والتضامن الاجتماعى، حيث رافقه، فى جولته، دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وإسماعيل الفحام رئيس مدينة بنى مزار، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتورة الشيماء نبيل مدير الطب الوقائي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والدكتور مدحت شريف مدير الإسعاف.

وخلال تفقد النائب للوحدة الصحية أجرى، مناورة مع مرفق الإسعاف، لتحديد وقياس سرعة التواجد، لإنقاذ أحد المصابين بأزمة قلبية، حيث أشاد النائب بسرعة وجاهزية رجال الإسعاف، الذين حضروا فى أقل من 8 دقائق.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يضع سلامة وأمان المواطنين، فى أولى اهتماماته، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أياً من مواطنى المحافظة بشكل عام، ومواطنى قريتي، القيس، وأبو جرج، بشكل خاص، وذلك خلال مدة الحجر المنزلي، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وهو إجراء تم إتباعه فى عدة محافظات، وحقق نتائج إيجابية كثيرة.

وناشد نائب المحافظ أهالى القريتين، بالالتزام بتنفيذ حظر التنقل فى المواعيد المقررة والحجر المنزلى داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم .

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظ، وجه بتنفيذ خطة عاجلة، فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر فى القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات، منها، التنسيق مع مديرية الامن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضى من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالى بالمكاتب التموينية، وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالى القريتين، تم توفير سيارات للمواد الغذائية، كما تم عمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم، بشكل عاجل، مع توفير دعم عينى وسلع تموينية من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

 

نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار (1)
نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار

 

نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار (2)
نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار

 

نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار (3)
نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار

 

نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار (4)
نائب محافظ المنيا يتابع توافر الاحتياجات والخدمات بقريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار

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اخبار المنيا

فيروس كورونا

بنى مزار

قرى أبو جرج

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