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صور.. محافظ مطروح يكرم العاملين بهندسة كهرباء النجيلة لجهودهم في إصلاح الأعطال

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:02 م
صور.. محافظ مطروح يكرم العاملين بهندسة كهرباء النجيلة لجهودهم في إصلاح الأعطال
مطروح - حسن مشالي

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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس طارق زكى رئيس قطاع شبكات توزيع الكهربا بمطروح، وعدد من العاملين بهندسة كهرباء مدينة النجيلة، لجهودهم في إصلاح الأعطال، وما تحملوه من مخاطر فى إعادة التيار الكهربي، عقب موجة الطقس السيئ، التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتسلق أحد الفنيين  لبرج الكهرباء لإصلاحه وإعادة التيار الكهربائي لقرية شماس.

وكرم المحافظ  عيسى أو شيته أبو بكر  رئيس الوردية، ومصطفى نصر الفني الذي تسلق برج الكهرباء وإصلاحه ليلاً، و محمد مهنى محمد وأحمد سعد عز الدين العاملين بهندسة كهرباء النجيلة.

وأشاد محافظ مطروح، بدور رجال قطاع الكهرباء ومجهودهم فى أداء مهامهم والعمل على استقرار التيار الكهربائي للمواطنين، مؤكداً على حرصه على استقبالهم بمكتبه ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية لمجهودهم ، مع تحفيزهم وتشجيعهم على  بذل مزيد من الجهد، من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي محافظة  مطروح فى قطاع الكهرباء.

 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن صرف مكافأة 1000 جنيه، من ماله الخاص، لفني بهندسة كهرباء مدينة النجيلة، عقب مشاهدة المحافظ فيديو على جروب وأتساب "فريق أزمات محافظة مطروح"، ويظهر فيه الفني وهو يتسلق برج كهرباء، ليلاً، لإصلاحه من أجل إنارة قرية شماس، وأشاد المحافظ بدور رجال الكهرباء ومجهودهم  في العمل.

 

وقال عيسى أبو شيته رئيس وردية هندسة كهرباء النجيلة، الذي كان مشرفاً على عملية إصلاح العطل، أنهم تلقوا بلاغاً بحدوث عطل في خط الكهرباء الجنوبي الخاص بإنارة قرية شماس، وعلى الفور توجهت الوردية لمكان العطل، الذي تبين أنه بسبب تلف عازل أحد أبراج الكهرباء، وقام مصطفى نصر الفني بهندسة كهرباء النجيلة، بتسلق البرج وإصلاح العطل ليلا.

 

وأضاف رئيس الوردية، بأنه فور رفع فيديو إصلاح العطل على  جروب فريق أزمات محافظة مطروح، شاهده المحافظ، وقدم التحية وأعرب عن تقديره للعاملين على إصلاح العطل، وقرر صرف مبلغ 1000 جنيه منه شخصياً، لفني الكهرباء الذي تسلق برج الكهرباء ليلا لإصلاحه.

 

وأكد "أبو شيته" أنه سادت حالة من الفرحة والرضا، بين جميع العاملين بهندسة كهرباء النجيلة، الذين اعتبروا أن هذا التقدير تكريما لهم جميعاً، وشعورهم بالرضاء والدافع لمزيد من العطاء في العمل، بعد هذا التقدير المعنوي الكبير، الذي يفوق التقدير المادي، وشعور العاملين بأن جهودهم متابعة ويشعر بها المواطن ورأس النظام التنفيذي بالمحافظة.

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محافظة مطروح

تكريم فني كهرباء

اصلاح الاعطال

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