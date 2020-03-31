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صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم 5 سيدات من الأمهات المثاليات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:15 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم 5 سيدات من الأمهات المثاليات محافظ كفر الشيخ يكرم 5 سيدات من الأمهات المثاليات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة كفر الشيخ للعام 2020م، الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومني أحمد حسين، مدير وحدة تكافؤ الفرص.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم اختيار 5 أمهات مثالية بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة وهنّ " حنان عبدالستار محمد، حورية علي محمد، امتياز السيد الغباري، هيام عبدالفتاح محمد، رقية هلال بدوى حميده ".

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا التكريم بمثابة تقدير رمزي للأمهات المثاليات كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق أولادها من أجل الوطن.

 

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وفازت 32 أماً على مستوى الجمهورية وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أماً وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

 

وأعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات وهم:-المركز الأول على مستوى الجمهورية: أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط،والمركز الثاني: ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية،والمركز الثالث زينب محمد عبد الحميد فايزي من محافظة بني سويف ،وأم بديلة أولى: صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط.

 

والمركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة: أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة،وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة: صفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة،وأم مثالية لشهيد القوات المسلحة: أمينة محمد فتحي من محافظة الغربية،وأم مثالية لشهيد الداخلية: سهام مصطفى كمال من القاهرة.

 

وجاءت الأمهات الأولى على مستوى محافظات الجمهورية وهم:الأولى على محافظة الجيزة: سهام توفيق عبد الحافظ علي،الأولى على محافظة أسيوط: منيرة مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم ،الأولى على محافظة الفيوم: نعيمة عبد الوهاب جاب الله عبد الوهاب،الأولى على محافظة القليوبية: لواحظ لبيب محمود سالم ،الأولى على محافظة الإسماعيلية: فاطمة عبد العال حسن جبر ،الأولى على محافظة بورسعيد: مرفت فؤاد محمد المصري ،الأولى على محافظة الغربية: دعاء مكرم عبد الرحمن شعير ،الأولى على محافظة كفر الشيخ: حورية يوسف مغازي عياد ،الأولى على محافظة السويس: أمينة درويش محمد رشيد ،الأولى على محافظة المنيا: جابر أحمد محمد ،الأولى على محافظة الدقهلية: ماجدة عبد المجيد أحمد مشعل ،الأولى على محافظة البحر الأحمر: نادية حسن عباس علي ،الأولى على محافظة جنوب سيناء: فوزية عبد الحكيم محمد نوفل ،الأولى على محافظة أسوان: عايدة عبد الشكور عويس عثمان ،الأولى على محافظة سوهاج: سحر محمد وهبي عبد المقصود ،الأولى على محافظة مرسى مطروح: عازة يوسف حامد جبريل ،الأولى على محافظة الوادي الجديد: عزيزة محمد مسعد عمران ،الأولى على محافظة الأقصر: صفاء عبادي محمود إسماعيل ،الأولى على محافظة القاهرة: تهاني محمد محمود قنديل ،الأولى على محافظة قنـــا: مريم خله سيفين ميرهم ،الأولى على محافظة الشرقية: سهير سعيد عبد العزيز نبوي،الأولى على محافظة المنوفية: أميمة عبد الجيد علي رسلان ،الأولى على محافظة البحيرة: تحية محمد عبد الفاتح حمزة ،الأولى على محافظة شمال سيناء: حمدية محمد درويش رفاعي.

 

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