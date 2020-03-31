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صور.. محافظ جنوب سيناء: تفعيل منظومة البيانات الجغرافية لحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:06 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء: تفعيل منظومة البيانات الجغرافية لحل مشاكل المواطنين جانب من اجتماع محافظ جنوب سيناء عبر الفيديو كونفرانس
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع عدد من خبراء المنظومة الجغرافية ضمت آسر إسماعيل وخلود سعد ودنيا حامد النظام الجغرافى لمحافظة جنوب سيناء (البوابة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء).

كما استعرض محافظ جنوب سيناء، قاعدة البيانات المركزية التى تضم بيانات (إدارة التفتيش والمتابعة، بيانات إدارة الرصد البيئى، بيانات المركز التكنولوجى، إدارة تنشيط السياحة، إدارة حماية أملاك الدولة) وبعض التطبيقات الخاصة بالمنظومة الجغرافية مثل المرافق ومؤشرات الأداء والمتابعة ومتابعة التعاقدات وصوتك مسموع والمتغيرات المكانية والمنظومة الجغرافية عين المواطن.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة الانتقال إلى المنظومة الجغرافية وتفعيلها بالجهاز الإدارى بالمحافظة.

وشارك فى اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة.

وكان تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سير العمل بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب بالمحافظة، واستعرض خلال الاجتماع الذى عقده مع المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء المعدلات الزمنية فى تنفيذ تلك الأعمال، مطالبا بالسرعة فى إنجازها وخاصة الخدمى منها.

 

جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس (2)
جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس 

 

جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس (3)
جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس 

 

جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس (4)
جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس 

 

جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس (5)
جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس

 

جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس (1)
جانب من اجتماع المحافظ عبر الفيديو كونفرانس 

مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء

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