اليوم السابع
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صور.. مجلس مدينة مطروح ينتهى من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:17 م
صور.. مجلس مدينة مطروح ينتهى من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا
مطروح - حسن مشالي

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انتهى مجلس مدينة مرسى مطروح، من أعمال الرش لتطهير وتعقيم الكنائس الـ 4 في نطاق المدينة، وهي كنائس الشهيدين، والسيدة العذراء، وماري جرجس، والملاك، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير المنشآت العامة، ومن بينها المباني الحكومية والمساجد والكنائس.

 

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن ذلك  يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بفرق لرش وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأضاف بأنه تم توزيع المتطوعين، من علي التمراكزت الـ 4 على مداخل المدينة شرقا وغربا وجنوبا، لرش السيارات بالمطهرات، بالإضافة إلي تعقيم محطة السكة الحديد، والقطارات المغادرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي رش وتطهير السيارات القادمة إلى مداخل المدينة شرقا بالكيلو 21 وغربا القادمة من السلوم وجنوبا من  واحة سيوة.

 

كما شنت أجهزة مجلس المدينة، حملة مكبرة علي المطاعم المخالفة، وتم التنبيه علي أصحابها بالغلق الكامل حتى 15 أبريل القادم.

 

وعلى جانب آخر يستغل مجلس مدينة مرسى مطروح، فترة خلو الشوارع من المارة والسيارات، خلال فترة تطبيق حظر التجوال، في تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، وتطهير الشوارع والأرصفة بالمياه المخلوطة بمادة الكلور، في إطار تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، باستخدام سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وكذلك سيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة بالشوارع، وأماكن تجميع القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض المعدية.

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (1)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (1)

 

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (2)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (2)

 

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (3)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (3)

 

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (4)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (4)

 

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (5)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (5)

 

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (6)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (6)

 

مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (7)
مجلس مدينة مطروح ينتهي من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا (7)

 


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تطهير الكنائس

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