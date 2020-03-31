صور.. مبادرات من أهالى أرمنت الحيط للتبرع بالدم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

فى مبادرة مميزة من الأهالى وقت الشدائد لتوفير اللازم للمستشفيات التى تحتاج أكياس الدم بعد النقص فيها مع بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، أطلق شباب منطقة أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة بهدف التبرع بالدم لصالح بنكد الدم الإقليمى بمحافظة الأقصر، حيث تجمع عدد من الأهالى والشباب فى أحد دواوين المنطقة للتبرع بالدم اللازم لخدمة المجتمع، وذلك فى مشهد مميز من أهالى الأقصر لخدمة ودعم كافة مرضى الأقصر وتوفير أكياس الدم اللازمة لهم.

وفى هذا الصدد إنطلق عدد من الأهالى بمحافظة الأقصر الذين بلغ عددهم 20 رجل وشاب، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي في الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك لعمل وقفة شباب البلد مع الدولة وتوفير اللازم لكافة المرضى بالمحافظة، حيث تبرعوا بأكياس الدم لتوفيرها للبنك لخدمة مستشفيات الأقصر.

كما استكمل بنك الدم الإقليمى بمحافظة الأقصر، حملة آخرى للتبرع بالدم أمام مستشفي الأقصر الدولي، وتقدم للتبرع حوالى ٢٢ فردا، والذين تبرعوا بأكياس الدم اللازم لخدمة المواطنين والمرضى حول الأقصر.

وكان قد قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والإسكان، إنه من المتوقع نتيجة قلة عدد المتبرعين بالدم في الفترة الحالية، أن يحدث نقص حاد في أكياس الدم بالمستشفيات، وأن هناك طلبات لأكياس الدم باستمرار نتيجة إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يقل عدد المتبرعين فى الأوقات التي سيتم منع الناس فيها من التجول في الشارع كإجراء احترازي لضد فيروس كورونا، لذلك تم إعداد خطة كاملة لمواجهة النقص المتوقع في الفترة القادمة.

وأوضح أن حملة "علشان الدم ميقلش"، هي خطوة استباقية حتى يتم تأمين أكياس دم فى الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كبير منها، ونسعى لتوفير الطلبات اليومية من المستشفيات، لافتا إلى أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها في الحصول على أكياس الدم من المتبرعين، يتم تعقيمها بشكل مكثف ومستمر داخل المركز وفي سيارات التبرع بالدم، وهذا يحدث مرتين يوميا، مرة قبل خروج السيارات ومرة بعد رجوع السيارات وانصراف العاملين في بنك الدم.



مبادرات من أهالى وشباب أرمنت الحيط للتبرع بالدم



احد المواطنين خلال التبرع بالدم بالاقصر



تبرع شباب الاقصر بالدم للمستشفيات



جانب من تبرع الاهالى بالدم لتوفيره للمرضى