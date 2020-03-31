اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لتوفيره للمستشفيات والمرضى..

صور.. مبادرات من أهالى أرمنت الحيط للتبرع بالدم بالأقصر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:50 م
صور.. مبادرات من أهالى أرمنت الحيط للتبرع بالدم بالأقصر مبادرات بالأقصر للتبرع بالدم لتوفيره للمرضى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مبادرة مميزة من الأهالى وقت الشدائد لتوفير اللازم للمستشفيات التى تحتاج أكياس الدم بعد النقص فيها مع بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، أطلق شباب منطقة أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة بهدف التبرع بالدم لصالح بنكد الدم الإقليمى بمحافظة الأقصر، حيث تجمع عدد من الأهالى والشباب فى أحد دواوين المنطقة للتبرع بالدم اللازم لخدمة المجتمع، وذلك فى مشهد مميز من أهالى الأقصر لخدمة ودعم كافة مرضى الأقصر وتوفير أكياس الدم اللازمة لهم.

وفى هذا الصدد إنطلق عدد من الأهالى بمحافظة الأقصر الذين بلغ عددهم 20 رجل وشاب، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي في الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك لعمل وقفة شباب البلد مع الدولة وتوفير اللازم لكافة المرضى بالمحافظة، حيث تبرعوا بأكياس الدم لتوفيرها للبنك لخدمة مستشفيات الأقصر.

كما استكمل بنك الدم الإقليمى بمحافظة الأقصر، حملة آخرى للتبرع بالدم أمام مستشفي الأقصر الدولي، وتقدم للتبرع حوالى ٢٢ فردا، والذين تبرعوا بأكياس الدم اللازم لخدمة المواطنين والمرضى حول الأقصر.

وكان قد قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والإسكان، إنه من المتوقع نتيجة قلة عدد المتبرعين بالدم في الفترة الحالية، أن يحدث نقص حاد في أكياس الدم بالمستشفيات، وأن هناك طلبات لأكياس الدم باستمرار نتيجة إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يقل عدد المتبرعين فى الأوقات التي سيتم منع الناس فيها من التجول في الشارع كإجراء احترازي لضد فيروس كورونا، لذلك تم إعداد خطة كاملة لمواجهة النقص المتوقع في الفترة القادمة.

وأوضح أن حملة "علشان الدم ميقلش"، هي خطوة استباقية حتى يتم تأمين أكياس دم فى الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كبير منها، ونسعى لتوفير الطلبات اليومية من المستشفيات، لافتا إلى أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها في الحصول على أكياس الدم من المتبرعين، يتم تعقيمها بشكل مكثف ومستمر داخل المركز وفي سيارات التبرع بالدم، وهذا يحدث مرتين يوميا، مرة قبل خروج السيارات ومرة بعد رجوع السيارات وانصراف العاملين في بنك الدم.

1 مبادرات من أهالى وشباب أرمنت الحيط للتبرع بالدم
مبادرات من أهالى وشباب أرمنت الحيط للتبرع بالدم

 

احد المواطنين خلال التبرع بالدم بالاقصر
احد المواطنين خلال التبرع بالدم بالاقصر

 

تبرع شباب الاقصر بالدم للمستشفيات
تبرع شباب الاقصر بالدم للمستشفيات

 

جانب من تبرع الاهالى بالدم لتوفيره للمرضى
جانب من تبرع الاهالى بالدم لتوفيره للمرضى

 

شباب الاقصر يقفون مع الدولة بالتبرع بالدم
شباب الاقصر يقفون مع الدولة بالتبرع بالدم

الاقصر

حملات تبرع بالدم بالاقصر

شباب الاقصر يتبرعون بالدم

اخبار الاقصر

مستشفيات الاقصر

بنك الدم الاقليمى بالاقصر

التبرع بالدم بالاقصر

توفير الدم للمرضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. شركة مياه الأقصر تعقم وتطهر إدارة مياه المدينة ومرشح نقالى القرنة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:48 م

تعديات خلال حظر التجوال.. مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر غرب الأقصر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:20 م

مدينة الطود بالأقصر تطلق حملة تعقيم للشوارع والمنشآت ضد فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:08 م

صور.. حملات نظافة بشوارع إسنا لرفع القمامة والمخلفات لمكافحة الأوبئة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:04 م

تعرف على تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات أبريل بمكاتب البريد الأقصر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة