صور..لحظة خروج سيدة روسية من مستشفى إسنا للحجر الصحى بعد تعافيها من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى، مساء اليوم الثلاثاء، خروج حالة جديدة لسيدة روسية تجعى "أوليجا" وتبلغ من العمر 72 سنة عقب تعافيها تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى مؤخراً بخروج عدد كبير من الحالات المصريين والأجانب بعد تعافيهم من الإصابة بالمرض، وإلتقطت السيدة الروسية بعد خروجها من المستشفى صور تذكارية مع الفريق الطبى بالمستشفى.

وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، يوم أمس الإثنين، عن خروج 11 حالة من المصابين عقب تعافيهم وشفاؤهم تماماً من المرض خلال الساعات الماضية، وبينهم 10 مصريين وسائح ألمانى، ومنهم دكتور شهير بكلية فنون جميلة الأقصر، وذلك بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية وتحول نتائجهم من الإيجابي إلي السلبي، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز.

وكان قد أشاد الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتجهيزات داخل المستشفى خلال فترة العمل الأولى لهم داخل المستشفى، وكذلك مستوى التناسق الكبير بين الفريق الطبى والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى خلال فترة الحجر الصحية الأولى التى استمرت 14 يوماً، والذين تم تبديلهم بفريق طبى جديد لاستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً.

وكان أطباء وممرضوالمستشفى قد قدموا رسالة مهمة لجميع المواطنين، وهى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، والتطهير اليومى لكافة الأسطح بالمنازل وضرورة التواجد فى البيت، وأنه يجب على جميع أهالى مصر الجلوس فى منازلهم لحماية أنفسهم وأبنائهم من الفيروس والعدوى به.



شاهد لحظةخروج سيدة روسية 72 سنة بعد تعافيها من كورونا



السيدة الروسية المتعافية من كورونا لدى خروجها من المستشفى



السيدة الروسية تلتلقط الصور مع الطاقم الطبى بالمستشفي