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صور.. شركة مياه الأقصر تعقم وتطهر إدارة مياه المدينة ومرشح نقالى القرنة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:48 م
صور.. شركة مياه الأقصر تعقم وتطهر إدارة مياه المدينة ومرشح نقالى القرنة حملات تعقيم محطات ومرشحات المياه بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استكملت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الثلاثاء، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنطلقت إدارة مياه الأقصر فى أعمال تعقيم وتطهير مقر إدارة الأقصر بإشراف المهندس أبو النجا عرابى مدير عام الإدارة.

ويقول اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تم البدء أيضاً فى أعمال تطهير مرشح مياه النقالى بجزيرة أرمنت بإدارة القرنة، وذلك تبعاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطهير الشاملة بمحافظة الاقصر، وتحت إشراف المهندس. أحمد حسن مدير إدارة القرنة، والكيميائي يحيى بحر مدير إدارة التطهير بالشركة، حيث تمت أعمال التطهير بمرشح مياه النقالى بجزيرة أرمنت للمتابعة الدورية والمستمرة للحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه ناشد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، كافة عملاء عدادات الكارت ضرورة الوجه لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ كان، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل المقبل، وذلك فى إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً، وحرصاً من الشركة على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر - فى بيان صحفى - أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك حتى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، لذا تهيب الشركة بالعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن إلى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل 2020، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد، وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.

أعمال تعقيم وتطهير مرشحات المياه بالاقصر
أعمال تعقيم وتطهير مرشحات المياه بالاقصر

 

جانب من تطهير محطات مياه الاقصر
جانب من تطهير محطات مياه الاقصر

 

حملة لتعقيم وتطهير مرشحات المياه
حملة لتعقيم وتطهير مرشحات المياه

 

شركة مياه الأقصر تعقم وتطهر إدارة مياه المدينة
شركة مياه الأقصر تعقم وتطهر إدارة مياه المدينة

 

فعاليات التعقيم والتطهير لادارات المياه
فعاليات التعقيم والتطهير لادارات المياه

 


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