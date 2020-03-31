اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شباب مدينة القصير ينظمون حملات تعقيم للمنشآت العامة والشوارع الفرعية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:09 ص
صور.. شباب مدينة القصير ينظمون حملات تعقيم للمنشآت العامة والشوارع الفرعية جانب من اعمال التعقيم بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم شباب مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، حملات تعقيم وتطهير بالشوارع الفرعية، وكذلك المناطق الشعبية، والمنشآت العامة بالمدينة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

من جانبه وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، الشكر لجميع الفئات المشاركة في تلك الحملات التي ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة للشباب المتطوعين فى تطهير المناطق وكافة شوارع المدينة.

 

وأضاف رئيس مدينة القصير أن هناك مجموعات عمل بكافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق، لتطهير جميع الأماكن وتعقيمها، لعدم تفشى الفيروس بين الأهالى، مناشدا المواطنين الالتزام بمواعيد الحظر التى تبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا

 

وقام شباب المدينة المتطوعين، بأعمال التطهير بمناطق مختلفة، شملت منطقة البلوكات ومنطقة السبع عمارات وشوارعها الفرعية والرئيسية ومبنى التأمينات الاجتماعية.

 

وأهاب رئيس مدينة القصير، المواطنين بالحد من التجمعات، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، موجها الأجهزة التنفيذية، بالتعامل بحزم مع المخالفين.

 

ومن جانب اخر قال اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة المحلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تقوم بحملات موسعة عقب بدء حظر انتقال المواطنين، لاستكمال أعمال تطهير المواقع والمناطق والشوارع الفرعية والرئيسية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل منع تفشى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وشملت الخطة اليوم تطهير عدد كبير من المناطق، حيث قام فريق عمل الطب البيطري بتطهير الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بشارع الجمهورية والكورنيش، كما قام فريق العمل بالوحدة المحلية بتطهير مناطق النيابة وبلوكات التوطين وعمارات مبارك القديمة والجديدة وعمارات ابو النصر.

 

واستكمالا لأعمال التطهير قام فريق الإدارة الصحية بتطهير امتداد الأمل والموقف الإقليمى والطريق الدائري الأوسط ومنطقة الجمعية وشارع جامعة الدول العربية والعاشر من رمضان، وقامت جمعية بداية القصير الجديدة بتطهير شارع الكورنيش حتى مجلس المدينة ومنطقة العوينة بأكملها، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتطهير محلات البقاله والصيدليات بشارع جامعه الدول العربية والموقف الإقليمى من الخارج والداخل، والكمين الغربى والوطنية للطرق، ومنطقة عمارات مبارك، ومحطات الوقود.

 

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الحملة مستمرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى استهدفتها المدينة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، والحفاظ على سلامتهم، وإن القرارات التى تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء، جاءت لصالح المواطنين.

 

 

جانب من اعمال التعقيم بالقصير (2)
جانب من اعمال التعقيم بالقصير
 
جانب من اعمال التعقيم بالقصير (3)
جانب من اعمال التعقيم بالقصير 

 

جانب من اعمال التعقيم بالقصير (4)
جانب من اعمال التعقيم بالقصير 

 

جانب من اعمال التعقيم بالقصير (1)
جانب من اعمال التعقيم بالقصير

البحر الاحمر

القصير

شباب القصير

حملات التطهير والتعقيم

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة