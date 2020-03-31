صور.. شباب مدينة القصير ينظمون حملات تعقيم للمنشآت العامة والشوارع الفرعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم شباب مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، حملات تعقيم وتطهير بالشوارع الفرعية، وكذلك المناطق الشعبية، والمنشآت العامة بالمدينة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، الشكر لجميع الفئات المشاركة في تلك الحملات التي ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة للشباب المتطوعين فى تطهير المناطق وكافة شوارع المدينة.

وأضاف رئيس مدينة القصير أن هناك مجموعات عمل بكافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق، لتطهير جميع الأماكن وتعقيمها، لعدم تفشى الفيروس بين الأهالى، مناشدا المواطنين الالتزام بمواعيد الحظر التى تبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا

وقام شباب المدينة المتطوعين، بأعمال التطهير بمناطق مختلفة، شملت منطقة البلوكات ومنطقة السبع عمارات وشوارعها الفرعية والرئيسية ومبنى التأمينات الاجتماعية.

وأهاب رئيس مدينة القصير، المواطنين بالحد من التجمعات، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، موجها الأجهزة التنفيذية، بالتعامل بحزم مع المخالفين.

ومن جانب اخر قال اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة المحلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تقوم بحملات موسعة عقب بدء حظر انتقال المواطنين، لاستكمال أعمال تطهير المواقع والمناطق والشوارع الفرعية والرئيسية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل منع تفشى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشملت الخطة اليوم تطهير عدد كبير من المناطق، حيث قام فريق عمل الطب البيطري بتطهير الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بشارع الجمهورية والكورنيش، كما قام فريق العمل بالوحدة المحلية بتطهير مناطق النيابة وبلوكات التوطين وعمارات مبارك القديمة والجديدة وعمارات ابو النصر.

واستكمالا لأعمال التطهير قام فريق الإدارة الصحية بتطهير امتداد الأمل والموقف الإقليمى والطريق الدائري الأوسط ومنطقة الجمعية وشارع جامعة الدول العربية والعاشر من رمضان، وقامت جمعية بداية القصير الجديدة بتطهير شارع الكورنيش حتى مجلس المدينة ومنطقة العوينة بأكملها، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتطهير محلات البقاله والصيدليات بشارع جامعه الدول العربية والموقف الإقليمى من الخارج والداخل، والكمين الغربى والوطنية للطرق، ومنطقة عمارات مبارك، ومحطات الوقود.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الحملة مستمرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى استهدفتها المدينة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، والحفاظ على سلامتهم، وإن القرارات التى تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء، جاءت لصالح المواطنين.



جانب من اعمال التعقيم بالقصير



جانب من اعمال التعقيم بالقصير



جانب من اعمال التعقيم بالقصير