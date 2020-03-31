صور.. رفع 16 طن قمامة بقرى مركز سوهاج وصيانة وإصلاح أعمدة الإ نارة بـ 4 قرى

سوهاج – عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، تحت إشراف محمد عبد الحميد إمبابى ، حملة للقيام بأعمال النظافة والتجميل بدائرة مركز سوهاج ، حيث تم رفع 16 طن قمامة بالكوامل بحرى وقرية الصلعا ، ونجع سعودى ومنطقتى سيتى والثلاث كبارى ، وقرية القنابرة بادفا ، وذلك بناءا على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين ، كما تم تركيب وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وذلك بقرية الحمادية بجزيرة شندويل وقرية تونس والكوامل بحرى التابعة لمركز ومدينة سوهاج .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، بانهاء بعض الاعتراضات من قبل المزارعين والموافقة على توسعة طريق من مدرسة الصنايع قرية العرابة إلى طريق الأبراج بطول 3 كيلو متر بعرض 10 متر بتكلفة 4 مليون جنيه ، تربط القرية بطريق الأبراج .

وفى وقت سابق أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حنوب محافظة سوهاج ، عن قيامها بحملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة على مستوى المدينة ، ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الوحدة المحلية للحد من إنتشار الأمراض وخلق بيئة حضارية نظيفة تتمشى مع سياسة الدولة بضرورة الاهتمام بالنظافة حفاظا على الصحة العامة ، حيث تم رفع ما يقرب من 40 طن من القمامة.

ومن جانبه أوضح أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ، تنفيذ لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بضرورة استغلال ساعات الحظر فى رفع مستوى النظافة ورفع كفاءة الانارة والتطهير قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا باستغلال ساعات الحظر وعمل حمله مكبرة لرفع مستوى النظافة بجميع شوارع المدينة والتى نتج عنها رفع حولى أكثر من 40 طن من القمامة والمخلفات.



رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج



رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

فع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج

رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج



رفع المخلفات والقمامة من قرى سوهاج